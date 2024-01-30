حازم إمام يفاوض فيتوريا على تخفيض الشرط الجزائي للرحيل عن الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، فوّض حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأول للتفاوض مع روى فيتوريا المدير الفني للفراعنة لتخفيض قيمة الشرط الجزائى في عقده وقيمته 600 ألف دولار، بحيث يحصل على نصف هذا المبلغ مقابل الرحيل.

ويحق لاتحاد الكرة فسخ التعاقد مع فيتوريا خلال فترة لا تزيد على 15 يومًا منذ توديع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا، مقابل سداد شرط جزائي تبلغ قيمته راتب 3 أشهر للمدرب البرتغالي، وبالتالي يحق لفيتوريا حال فسخ التعاقد فى الوقت الحالي بعد خروج مصر من أمم أفريقيا بكوت ديفوار تقاضي ما يقارب 600 ألف دولار.

وفى حال عدم فسخ العقد مع الخواجة البرتغالى خلال مدة الـ15 يومًا، وفقًا لما ينص عليه العقد فمن حق فيتوريا الحصول على قيمة عقده كاملة إذا تمت إقالته بعد المدة المقررة.

وودع منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، بطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة 8 / 7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، فى المباراة التى جرت بينهما فى ثمن النهائى.