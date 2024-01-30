مباراة السعودية وكوريا الجنوبية تشعل تريندات اليوم.. تردد القنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - مباراة السعودية وكوريا الجنوبية.. باتت محل اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة بمختلف أنحاء العالم، بالتزامن مع انطلاقها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024، ضمن مباريات ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة في الوقت الحالي في دولة قطر.

وتصدرت مباراة السعوديه وكوريا الجنوبية مؤشرات موقع جوجل خلال الساعات الأخيرة حيث بحث الكثيرون عن مواعيد انطلاق المباراة والقوات الناقلة لها.

مواعيد مباراة السعودية وكوريا اليوم

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية نظيره الكوري في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك على استاد المدينة التعليمية بقطر، ويتولى مهمة التعليق بمباراة السعودية و كوريا التونسي (عصام الشوالي).

مباراة السعودية وكوريا.. القنوات الناقلة

يمكنك متابعة مباراة السعودية وكوريا اليوم من خلال قنوات: بي إن سبورت آسيا beIN ASIAN CUP 1 وbeIN ASIAN CUP 2 وbeIN ASIAN CUP 3.

تردد قنوات بي إن سبورت آسيا

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12188.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

وكانت السعودية واجهت كوريا الجنوبية من قبل في مباراة ودية في سبتمبر الماضي وفازت بهدف واحد، وكان آخر فوز للمنتخب السعودي على كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0 عام 2005 خلال تصفيات كأس العالم.

يذكر أن المنتخب السعودي متصدر مجموعته بـرصيد 7 نقاط حيث فاز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد، وعلى قيرغيزستان بهدفين مقابل لا شىء، وتعادل أمام تايلاند سلبا، محرزًا 4 أهداف.