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كأس آسيا.. أوزبكستان تتخطى تايلاند وتضرب موعدا مع قطر في ربع النهائي

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ياسر رشاد - القاهرة - تأهل منتخب أوزبكستان إلى دور ربع نهائي كأس آسيا بعد تخطيه عقبة تايلاند بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في دور ال16 من البطولة الآسيوية.

نجح منتخب أوزبكستان في الصعود إلى دور ربع نهائي كأس آسيا، ليضرب موعدا مع المنتخب القطري حامل اللقب.

كان منتخب قطر نجح في تحقيق الانتصار على فلسطين بهدفين لهدف يوم أمس الإثنين، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه المتوج به على حساب اليابان في 2019.

يلتقي منتخب قطر مع أوزبكستان يوم السبت المقبل الموافق 3 فبراير من الشهر المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب البيت في مدينة الخور.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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