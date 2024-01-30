قبل لقائهما في كأس أمم آسيا.. تعرف على تاريخ مواجهات إيران وسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

يلاقي المنتخب الإيراني نظيره منتخب سوريا غداً، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " عبد الله بن خليفة"، ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة أمم آسيا 2023 بقطر.

ونجح منتخب إيران في الصعود إلى دور الـ 16 من بطولة أمم آسيا، بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، فيما صعد المنتخب السوري ضمن أفضل ثوالث المجموعات، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.



وتعد هذه هي المواجهة رقم 30 في تاريخ لقاءات المنتخبين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً في 29 مباراة سابقة ما بين ودية ورسمية.

وتشهد مباريات المنتخبين معاً، تفوقاً كبيراً لصالح منتخب إيران، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 18 لقاء، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط، وحسم التعادل 10 لقاءات بينهما.

وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين معاً من نصيب المنتخب الإيراني، عندما تمكن من تحقيق الفوز على المنتخب السوري بنتيجة 7 -1، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة غرب آسيا عام 2004.

وتمكن لاعبو المنتخب الإيراني من تسجيل 35 هدفاً في شباك منتخب سوريا، فيما استقبلت شباكهم 13 هدفاً فقط.