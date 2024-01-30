أوزبكستان إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم آسيا بعد الفوز على تايلاند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

تمكن المنتخب الأوزبكستاني من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب تايلاند، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم آسيا 2023 بقطر.

وسجل هدفا منتخب أوزبكستان كلا من، عزيز بيك تورجونبويف في الدقيقة 37، وأضاف زميله عباس بيك فيض الله يف الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وأحرز هدف المنتخب التايلاندي الوحيد، اللاعب سوباتشوك ساراتشارت، في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز تمكن منتخب أوزبكستان من حجز مقعداً في الدور ربع النهائي من البطولة، ليلتقي مع صاحب الأرض المنتخب القطري، الذي تمكن من تحقيق الفوز على حساب منتخب فلسطين