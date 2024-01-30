شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش مد القيد الشتوي حتى 22 فبراير والقرار خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس ادارة اتحاد الكرة حاليا ، مد فترة القيد الشتوي إلى 22 فبراير المقبل بدلا من غدا 31 يناير ،ويحسم اتحاد الكرة القرار النهائي في هذا الشأن بعد قليل حيث سيتم اخطار الاندية بالموقف النهائي .

وطالب اتحاد الكرة جميع الأندية بتسوية مستحقاتها المتأخرة وسداد الديون للسماح لها بالقيد الشتوى لتدعيم صفوفها في هذه الفترة، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكان سوق الانتقالات الصيفية 2023 فى مصر شهد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية والمميزة لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.