شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش مد القيد الشتوي حتى 22 فبراير والقرار خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس ادارة اتحاد الكرة حاليا ، مد فترة القيد الشتوي إلى 22 فبراير المقبل بدلا من غدا 31 يناير ،ويحسم اتحاد الكرة القرار النهائي في هذا الشأن بعد قليل حيث سيتم اخطار الاندية بالموقف النهائي .
وطالب اتحاد الكرة جميع الأندية بتسوية مستحقاتها المتأخرة وسداد الديون للسماح لها بالقيد الشتوى لتدعيم صفوفها في هذه الفترة، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
وكان سوق الانتقالات الصيفية 2023 فى مصر شهد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية والمميزة لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.
وفتح اتحاد الكرة سيستم القيد للزمالك بعدما حضر لمقر الجبلاية اليوم أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، وسددا قيمة القسط المستحق والبالغ 15 مليون جنيه، ليتم فتح السيستم ويصبح من حق الزمالك قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وتواصل مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم باتحاد الكرة خلال الساعات الماضية للوصول الى حل بشأن أزمة الـ 15 مليون، قيمة القسط المستحق لاتحاد الكرة من أجل سداده قبل نهاية شهر يناير الجارى.
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