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رئيس اتحاد اليد: تهنئة الرئيس السيسى التكريم الحقيقى والبعد عن المجاملات سر النجاح

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد ان تهنئة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تعد التكريم الحقيقى للمنتخب  الوطني بعد الفوز بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأولمبياد باريس 2024  ، مشيرا إلى أن دعم الدولة المتمثل فى وزارة الشباب والرياضة يساهم فى مواصلة إنجازات منتخبات كرة اليد.

 

وأشار الأمين خلال ندوة التكريم فى ”الخليج 365” أن كرة اليد المصرية لها خصوصية فى الإنجازت فى ظل وجود أسس علمية وإحترافية لضمان النجاح فضلاً عن وضع الأولوية للمنتخبات فى بداية الإستعداد لكل موسم .

 

وتابع الأمين: النظر للمصلحة العامة و البعد عن المجاملات سواء على صعيد إختيارات اللاعبين أو الأجهزة الفنية للمنتخبات هو سر نجاح منظومة كرة اليد المصرية ، بجانب التخطيط العلمى السليم لصالح النشاط العام .

 

نجح منتخب مصر لكرة اليد  فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية ، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه  من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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