شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: تهنئة الرئيس السيسى التكريم الحقيقى والبعد عن المجاملات سر النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد ان تهنئة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تعد التكريم الحقيقى للمنتخب الوطني بعد الفوز بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأولمبياد باريس 2024 ، مشيرا إلى أن دعم الدولة المتمثل فى وزارة الشباب والرياضة يساهم فى مواصلة إنجازات منتخبات كرة اليد.

وأشار الأمين خلال ندوة التكريم فى ”الخليج 365” أن كرة اليد المصرية لها خصوصية فى الإنجازت فى ظل وجود أسس علمية وإحترافية لضمان النجاح فضلاً عن وضع الأولوية للمنتخبات فى بداية الإستعداد لكل موسم .

وتابع الأمين: النظر للمصلحة العامة و البعد عن المجاملات سواء على صعيد إختيارات اللاعبين أو الأجهزة الفنية للمنتخبات هو سر نجاح منظومة كرة اليد المصرية ، بجانب التخطيط العلمى السليم لصالح النشاط العام .

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976 .