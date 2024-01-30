شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز تدريب لـ شباب و ناشئين اليد فى جميع المحافظات لدعم المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد عن إتخاذ قرار مجلس إدارة بإنشاء مراكز تدريب لـ " الناشئين والشباب " فى جميع المحاظات وفقا للمناطق التابعة للإتحاد .

و قال الأمين فى تصريح لـ الخليج 365 أنه سيعقد إجتماعا موسعا مع مسئولو مناطق الإتحاد يوم الجمعة المقبل لوضع التصور النهائى لإنشاء هذه المراكز تحت رعاية وزارة الشباب و الرياضة من أجل دعم المنتخبات .

كما أكد الأمين فى تصريحات سابقة عن إقامة حفل تكريم للمنتخب فى فترة التوقف الدولى المقبلة ، بعد حصد لقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى نظمتها مصر باستاد القاهرة بالفوز على الجزائر فى النهائى بنتيجة29/21 و التأهل لأولمبياد باريس 2024 .

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية ، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020