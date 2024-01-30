فبراير المقبل.. الأهلي ضيفا على شباب بلوزداد في رابع جولات أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بدولة الجزائر احد يومي 17 او 18 من شهر فبراير المقبل لحساب الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

وتعادل الاهلي في اللقاء الاخير امام الفريق الجزائري سلبا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويخوض الأهلي مواجهته المقبلة محتلا صدارة ترتيب مجموعته برصيد خمس نقاط بينما يأتي الفريق الجزائري ثالثاً برصيد خمس نقاط.

الجزائر ومصر خارج أمم أفريقيا..

وودع المنتخب الجزائري منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية من مرحلة دور المجموعات بينما غادر المنتخب الوطني الكان من دور ال 16 عقب الهزيمة يوم الاحد الماضي أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في لقاء انتهى وقته الأساسي والاضافي بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

وتستضيف دولة كوت ديفوار فعاليات مسابقه كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 13 يناير الجاري الى 11 فبراير المقبل.