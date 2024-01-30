عضو الجبلاية السابق: اتحاد الكرة الحالي “همه على السفريات"

ياسر رشاد - القاهرة - قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن الاتحاد المصري لكرة القدم تركيزه الكامل فى السفريات فقط وليس لهم أى نجاح يخص منتخبات مصر.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" اتحاد الكرة الحالي تركيزه فى " السفريات" وجميع المنتخبات الوطنية فاشلة.

وأضاف:" لا يوجد أى نقطة مضيئة للاتحاد المصري لكرة القدم ، حتي التأهل لدورة الألعاب الأولمبية فى باريس أمر طبيعي، أغلب أجيال الكرة المصرية صعدت من قبل .

وتابع:" للأسف اتحاد الكرة الحالي لا يملك أى إمكانيات للنجاح ولابد من رحيلهم.

ويذكر أن منتخب مصر خسر أمام الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بركلات الترجيح.