شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحصل على 120 مليون جنيه من اتحاد الكرة منذ توليه منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ اجمالى ما تحصل عليه روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر من اتحاد الكرة، قرابة 3 ملايين و600 ألف دولار أى ما يعادل 120 مليون جنيه مصرى تقريبا، دون تقديم بصمة واضحة مع المنتخب أو الكرة المصرية.

وتولى روى فيتوريا مسئولية منتخب مصر منذ عام ونصف العام مقابل 200 ألف دولار شهريا، ويمتد عقده حتى 2026 إلا أنه لم ينجح فى أول اختبار حقيقى وهو كأس الأمم الأفريقية.

وأصبح اجمالى ما حصل عليه فيتوريا من اتحاد الكرة كراتب شهرى فقط 120 مليون جنيه، بخلاف المكافآت والسكن فى أحد الفنادق الكبرى.

وفوّض مجلس إدارة اتحاد الكرة، حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأول للتفاوض مع روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب لتخفيض قيمة الشرط الجزائى في عقده وقيمته 600 ألف دولار، بحيث يحصل الخواجة على نصف هذا المبلغ مقابل الرحيل.

وودع منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، بطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة 8 / 7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، فى المباراة التى جرت بينهما فى ثمن النهائى.

ويحق لاتحاد الكرة فسخ التعاقد مع فيتوريا خلال فترة لا تزيد على 15 يومًا منذ توديع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا، مقابل سداد شرط جزائي تبلغ قيمته راتب 3 أشهر للمدرب البرتغالي، وبالتالي يحق لفيتوريا حال فسخ التعاقد فى الوقت الحالي بعد خروج مصر من أمم أفريقيا بكوت ديفوار تقاضي ما يقارب 600 ألف يورو.

وفى حال عدم فسخ العقد مع الخواجة البرتغالى خلال مدة الـ15 يومًا، وفقًا لما ينص عليه العقد فمن حق فيتوريا الحصول على قيمة عقده كاملة إذا تمت إقالته بعد المدة المقررة.

على صعيد متصل، وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، صباح أمس الثلاثاء قادمة من أبيدجان عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا وتحديدا من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو.

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، منذ قليل قادمة من أبيدجان عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا وتحديدا من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو.



