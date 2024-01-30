شكرا لقرائتكم خبر عن باستور: اتحاد اليد يمتلك فكر احترافى..وروح الفريق أهم ما يميز منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرى الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى للمنتخب أن الاتحاد المصرى لكرة اليد يمتلك فكر احترافى، مشيرا إلى بدء التحضير لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد مبكرا، بتجمع حوالى 60 لاعبا من عناصر الكبار والشباب والناشئين لاختيار المنتخب .
وقال باستور خلال ندوة تكريم الخليج 365، أن روح الفريق الحماسية أهم ما يميز المنتخب المصرى ، مشيرا إلى أنه يتهم بالصرامة طوال الوقت، مؤكدا على أنه وقت الجد جد ووقت المرح مع اللاعبين لفك الأجواء و التوتر يقوم بعمل ذلك عدا الـ 60 دقيقة فى المباريات .
وأشار باستور إلى أنه تحدث مع الجهازالإدارى للمنتخب فى خطة الإعداد لأولمبياد باريس فى اليوم التالى مباشرة عقب الفوز ببطولة كأس الامم الأفريقة و حجز تذكرة التأهل للدورة الأولمبية .
نجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976.
واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية ، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020
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