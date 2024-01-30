شكرا لقرائتكم خبر عن باستور: اتحاد اليد يمتلك فكر احترافى..وروح الفريق أهم ما يميز منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى للمنتخب أن الاتحاد المصرى لكرة اليد يمتلك فكر احترافى، مشيرا إلى بدء التحضير لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد مبكرا، بتجمع حوالى 60 لاعبا من عناصر الكبار والشباب والناشئين لاختيار المنتخب .

وقال باستور خلال ندوة تكريم الخليج 365، أن روح الفريق الحماسية أهم ما يميز المنتخب المصرى ، مشيرا إلى أنه يتهم بالصرامة طوال الوقت، مؤكدا على أنه وقت الجد جد ووقت المرح مع اللاعبين لفك الأجواء و التوتر يقوم بعمل ذلك عدا الـ 60 دقيقة فى المباريات .

وأشار باستور إلى أنه تحدث مع الجهازالإدارى للمنتخب فى خطة الإعداد لأولمبياد باريس فى اليوم التالى مباشرة عقب الفوز ببطولة كأس الامم الأفريقة و حجز تذكرة التأهل للدورة الأولمبية .

حرص ”الخليج 365” على تكريم منتخب كرة اليد "رجال" فى مقر الجريدة، بعد إنجاز التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة فى تاريخه فى النسخة التى نظمتها مصر باستاد القاهرة.