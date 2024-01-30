أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار تسجل رقماً تاريخياً في عدد الأهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

شهد لقاء بوركينا فاسو ومالي، في دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، تسجيل ثلاثة أهداف في المباراة الجارية إلى الآن، على إستاد " أمادو جون كوليبالي" بكوت ديفوار.

وبعد تسجيل الثلاثة أهداف في تلك المباراة، أصبحت هذه النسخة من بطولة أمم أفريقيا هي النسخة الأكثر تسجيلاً للأهداف، في تاريخ بطولات أمم أفريقيا برصيد 103 هدف إلى الآن.

وتخطت بذلك هذه النسخة 2023 بكوت ديفوار، نسخة البطولة في عام 2019 بمصر، والتي شهدت تسجيل 102 هدف طوال البطولة، فيما شهدت هذه النسخة إلى الآن إحراز 103 هدف، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأهداف خلال الأدوار المقبلة من البطولة.

وأحرز لاعب بوركينا فاسو بيرتراند تراوري، الهدف رقم 103 في هذه النسخة من البطولة، في مرمى منتخب مالي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن.

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