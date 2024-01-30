مالي تحجز مقعداً في الدور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

تمكن منتخب مالي من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وسجل ثنائية منتخب مالي كلا من، تابسوبا في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول بالخطأ في مرماه، وأضاف اللاعب لاسين سنويوكو الهدف الثاني للمنتخب المالي في الدقيق 47 من عمر المباراة.

وأحرز اللاعب برتراند تراوري هدف تقليص الفارق للمنتخب البوركيني، في الدقيقة 57 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدف واحد.

وبهذا الفوز نجح منتخب مالي، في حجز مقعداً له في الدور ربع النهائي من البطولة.

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