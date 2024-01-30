كوريا الجنوبية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم آسيا بعد الفوز على السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

تمكن منتخب كوريا الجنوبية من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب السعودية، بنتيجة 4 -2، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم آسيا 2023 بقطر.

وأحرز هدف المنتخب السعودي عبد الله رديف في الدقيقة 46 من زمن المباراة، قبل أن يحرز منتخب كوريا الجنوبية، هدف التعادل في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لكلا منهما، ليتجه المنتخبان إلى ركلات الترجيح، ويحقق المنتخب الكوري الفوز بنتيجة 4 -2.

وبهذا الفوز تمكن منتخب كوريا الجنوبية من حجز مقعداً في الدور ربع النهائي من البطولة، ليلتقي مع منتخب أستراليا يوم الجمعة 2 فبراير.