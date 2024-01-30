اخبار الرياضه

كوريا الجنوبية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم آسيا بعد الفوز على السعودية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

تمكن منتخب كوريا الجنوبية من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب ، بنتيجة 4 -2، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم آسيا 2023 بقطر.

وأحرز هدف المنتخب السعودي عبد الله رديف في الدقيقة 46 من زمن المباراة، قبل أن يحرز منتخب كوريا الجنوبية، هدف التعادل في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لكلا منهما، ليتجه المنتخبان إلى ركلات الترجيح، ويحقق المنتخب الكوري الفوز بنتيجة 4 -2.

وبهذا الفوز تمكن منتخب كوريا الجنوبية من حجز مقعداً في الدور ربع النهائي من البطولة، ليلتقي مع منتخب أستراليا يوم الجمعة 2 فبراير.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا