شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعجل تقرير فيتوريا بعد الإخفاق بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب اتحاد الكرة من البرتغالي روي فيتوريا سرعة تسليم تقريره الفني عن الإخفاق في بطولة الأمم الأفريقية التي ودعها المنتخب من ثمن النهائي أمام الكونغو بضربات الترجيح.

ومن المقرر أن يسلم فيتوريا تقريره خلال الساعات المقبلة، حتى يتثنى لاتحاد الكرة الوقوف على سبب الإخفاق وإخطار وزارة الشباب والرياضة بقراره مع المدرب البرتغالي.

وودع منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، بطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة 8 / 7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، فى المباراة التى جرت بينهما فى ثمن النهائى.

ويحق لاتحاد الكرة فسخ التعاقد مع فيتوريا خلال فترة لا تزيد على 15 يومًا منذ توديع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا، مقابل سداد شرط جزائي تبلغ قيمته راتب 3 أشهر للمدرب البرتغالي، وبالتالي يحق لفيتوريا حال فسخ التعاقد فى الوقت الحالي بعد خروج مصر من أمم أفريقيا بكوت ديفوار تقاضي ما يقارب 600 ألف دولار.

وفى حال عدم فسخ العقد مع الخواجة البرتغالى خلال مدة الـ15 يومًا، وفقًا لما ينص عليه العقد فمن حق فيتوريا الحصول على قيمة عقده كاملة إذا تمت إقالته بعد المدة المقررة.

على صعيد متصل، وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، صباح أمس الثلاثاء قادمة من أبيدجان عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا وتحديدا من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو.

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، منذ قليل قادمة من أبيدجان عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا وتحديدا من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو.