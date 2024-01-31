شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه شهريا تكلفة إقامة فيتوريا ومعاونيه بأحد الفنادق الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحمل خزينة اتحاد الكرة مليون جنيه شهريا نظير إقامة روى فيتوريا وجهازه المعاون الأجنبى فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعدما رفض المدير الفنى تخصيص فيلا له.

واستقدم روى فيتوريا معه 3 معاونين أجانب، فى مناصب المدرب العام ومحلل الأداء ومدرب حراس المرمى، ويقيمون جميعا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة الاقامة بعيدا عن الراتب الشهرى.

وفوّض مجلس إدارة اتحاد الكرة، حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأول للتفاوض مع روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب لتخفيض قيمة الشرط الجزائى في عقده وقيمته 600 ألف دولار، بحيث يحصل الخواجة على نصف هذا المبلغ مقابل الرحيل.

وودع منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا بطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة 8 / 7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، فى المباراة التى جرت بينهما فى ثمن النهائى.

ويحق لاتحاد الكرة فسخ التعاقد مع فيتوريا خلال فترة لا تزيد على 15 يومًا منذ توديع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا، مقابل سداد شرط جزائي تبلغ قيمته راتب 3 أشهر للمدرب البرتغالي، وبالتالي يحق لفيتوريا حال فسخ التعاقد فى الوقت الحالي بعد خروج مصر من أمم أفريقيا بكوت ديفوار تقاضي ما يقارب 600 ألف يورو.

وفى حال عدم فسخ العقد مع الخواجة البرتغالى خلال مدة الـ15 يومًا، وفقًا لما ينص عليه العقد فمن حق فيتوريا الحصول على قيمة عقده كاملة إذا تمت إقالته بعد المدة المقررة.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، قادمة من أبيدجان عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا وتحديدا من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو.