شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم: فيتوريا أهان الكرة المصرية.. ولا توجد معايير فى اختيار المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو مسلم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن البرتغالي روي فيتوريا، أهان الكرة المصرية في كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال أبو مسلم في تصريحات تليفزيونية: "فيتوريا أهان الكرة المصرية في أفريقيا وظهرنا بشكل سيئ، ولا توجد منظومة في مصر، ولا تخطيط ولا خطط طويلة الأجل ولا يوجد تواصل بين المنتخبات".

وتابع أبو مسلم: "جميع المنتخبات خرجت من المنافسات عدا المنتخب الأولمبي الذي صعد للأولمبياد ويوجد فيه بعض اللاعبين الذين ظهروا بشكل جيد".

وعن طريقة اختيار المدربين قال أبو مسلم: "لا توجد معايير في اختيار المدربين في اتحاد الكرة، ولا توجد أي رؤية، وعقد فيتوريا مع منتخب مصر كارثة وجريمة ويجيب أن يحاسب من قام بعمل العقد".

وشدد: "كيروش كان يحصل 100 ألف يورو مع مصر وعندما رحل وتولي تدريب منتخب إيران كان يحصل على 30 ألف يورو، طيب الفلوس دي كانت بتروح فين؟".

وأكمل أبو مسلم: "كان يجب أن يوجد بند يحق لاتحاد الكرة بفسخ عقده مع فيتوريا في حالة خسارة أمم أفريقيا". وأردف: "فين مشروع فيتوريا، لم يظهر معه لاعب، عكس كيروش الذي قدم عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم وغيرهم".

وأتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلا: "وليد الركراكي مدرب المغرب يحصل على 60 ألف يورو، ومدرب موريتانيا يحصل على 5 ألف يورو".