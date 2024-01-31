نيوكاسل يونايتد يعود لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي على حساب أستون فيلا

نجح فرق نيوكاسل يونايتد في العودة إلى سكة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي، على حساب نظيره أستون فيلا.

وحقق نيوكاسل يونايتد الفوز على حساب نظيره أستون فيلا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وافتتح فابيان شار، أهداف المباراة لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 32، وبعد مرور 4 دقائق تمكن من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في شباك أستون فيلا.

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وفي الشوط الثاني من المباراة، أحرز ألكس مورينو لاعب أستون فيلا، هدف نيوكاسل يونايتد الثالث عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 52.

وسجل أولي واتكينز، هدف تقليص الفارق لصالح أستون فيلا خلال الدقيقة 71.

ورفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتوقف رصيد أستون فيلا عند 43 نقطة في المركز الرابع.