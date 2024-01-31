منافس جنوب أفريقيا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية وموعد المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - تأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى ربه نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم في العاشرة مساء الثلاثاء، في إطار منافسات ثمن نهائي البطولة.

ويواجه منتخب جنوب أفريقيا الرأس الأخضر، في العاشرة مساء السبت 3 فبراير، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، وتأهل منتخب الرأس الأخضر إلى ربع النهائي، عقب الفوز على موريتانيا بهدف نظيف.

وانطلقت بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 13 يناير وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل، في كوت ديفوار.

وكان منتخب جنوب أفريقيا يشارك ضمن المجموعة الخامسة التي تضم مالي، ناميبيا، تونس، فيما شارك منتخب الرأس الأخضر ضمن مجموعة مصر الثانية.