"منذ 2013".. رقم سلبي للمنتخبات العربية في دور ربع نهائي بكأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - خسر منتخب المغرب من جنوب أفريقيا 2-0، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وبهذه الهزيمة تأهل الأخير إلى ربع نهائي البطولة.

ويشهد ربع نهائي النسخة 34 من كأس الأمم، غياب المنتخبات العربية، إذ تأهل إلى الدور المقبل التالي، نيجيريا، أنجولا، الكونغو الديمقراطية، غينيا، مالي، ساحل العاج، الرأس الأخضر، جنوب أفريقيا.

وتعد هذه النسخة الأولى التي يغيب فيها المنتخبات العربية، في الدور الربع النهائي، منذ نسخة 2013 جنوب أفريقيا.

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