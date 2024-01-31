شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله: طريق مصر فى أمم أفريقيا لم يكن صعبا.. ونتائج البطولة غير متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد عبد الله، نجم الزمالك السابق، عن مشاركة منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية، والتي ودعها الفراعنة من دور الـ16، على يد الكونغو بركلات الترجيح.

قال أحمد عبد الله في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، إن المنتخب المصري لم يظهر بقوته الدفاعية المعتادة في النسخ الأخيرة، حيث اهتزت شباكه من جميع الفرص التي أتيحت لمنافسيه.

وأضاف عبد الله: "بطولة الأمم الأفريقية الحالية نتائجها غير متوقعة، ومشوار مصر لم يكن صعبا لحصد اللقب الأفريقي".

وشدد لاعب الزمالك السابق على أنه لا بد من تطوير الكرة المصرية بشكل عام ووضع نظام لتطويرها، والسماح للاعبين بخوض تجربة الاحتراف مبكرا.

وتابع: "عدد كبير من اللاعبين المصريين لا يتأقلمون في تجارب الاحتراف بسبب عامل اللغة، والدوري المصري غير قادر على إفراز مواهب قادرة على منافسة محترفين المنتخبات الأفريقية بأكبر الأندية الأوروبية".