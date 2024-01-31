شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات ربع نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الدور ربع النهائي بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، حيث يستضيف طلائع الجيش نظيره فريق الجونة، بينما يحل إنبي ضيفاً على الاتحاد السكندري، وتأهلت فرق، الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، المصري، وسيراميكا، في صدارة المجموعات الأربعة،بينما تأهلت فرق إنبي، سموحة، الجونة، بيراميدز، في وصافة المجموعات، إلى الدور ربع النهائي والذي تقام منافساته على مدار يومي الأربعاء والخميس.

مع دقات الرابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، يستضيف ستاد جهاز الرياضة، مواجهة مثيرة بين فريقي، طلائع الجيش متصدر المجموعة الثانية، والجونة وصيف المجموعة الرابعة، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الرابطة.

وكان طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني قد تأهل لربع النهائي في صدارة مجموعته بعد حصد 7 نقاط، حيث فاز على زد في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف نظيف، ثم تعادل مع بيراميدز في الجولة الثانية بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز في الجولة الأخيرة على فاركو بهدف نظيف.

بينما في المقابل، جاء تأهل فريق الجونة بقيادة مدربه علاء عبد العال إلى ربع النهائي، بعد الفوز في الجولة الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم التعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله، والهزيمة في الجولة الأخيرة أمام المصري بهدفين مقابل هدف ليحصد 4 نقاط.

يستضيف ستاد الإسكندرية في تمام السابعة والنصف مساءً، مواجهة مثيرة في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عندما يحل فريق إنبي وصيف المجموعة الثالثة ضيفاً على نظيره الاتحاد السكندري متصدر المجموعة الأولى.

وكان فريق الاتحاد السكندري قد تأهل لربع النهائي في صدارة مجموعته بـ 6 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على مودرن فيوتشر بهدف نظيف، ثم فاز على بلدية المحلة بنفس النتيجة، قبل أن يخسر في الجولة الأخيرة أمام سموحة بهدفين نظيفين.

بينما جاء تأهل إنبي إلى ربع النهائي، بعدما حصد 6 نقاط، حيث خسر في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام سيراميكا بهدفين نظيفين، ثم فاز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز على الإسماعيلي في الجولة الأخيرة بهدف نظيف.

القنوات الناقلة

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات الدور ربع النهائي في كأس الرابطة، بوجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.