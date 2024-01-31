إلى أجل غير مسمى.. - اتحاد كرة القدم يعلن تأجيل مباريات إياب نصف نهائي بطولة الدوري

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم، الثلاثاء، تأجيل مباريات إياب نصف النهائي في بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم إلى أجل غير مسمى.

جاء ذلك في تصريح لرئيس اللجنة الإدارية العليا للإشراف على مباريات المربع الذهبي لأندية الدرجة الأولى راجح القدمي.

وأوضح القدمي، أن مباراتي الإياب بين قطبي صنعاء "الأهلي والوحدة" وحضرموت "التضامن والشعب"، والمحدد إقامتهما في العاصمة صنعاء سيتم الإعلان عن موعدهما في الأيام القادمة.

وأشار إلى أن اللجنة تقوم بالإعداد لمباراتي الإياب والمباراة النهائية والمركزين الثالث والرابع بما يكفل نجاح الحدث الكروي المهم، ويليق باختتام دوري كرة القدم لأندية الدرجة الأولى.

وقال القدمي، لهذا السبب فإن اللجنة رأت "تغيير الموعد السابق وتأجيله عدة أيام".

وكان الاتحاد اليمني لكرة القدم، قد حدّد اقامة المباراتين يومي الأحد والاثنين الرابع والخامس من فبراير القادم.

وتجمع المباراة الأولى، أهلي صنعاء وشعب حضرموت، في اياب المجموعة الأولى، حيث انتهت مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب بارادم بمدينة المكلا بالتعادل السلبي دون أهداف.

كما تجمع المباراة الثانية وحدة صنعاء وضيفه تضامن حضرموت، في اياب المجموعة الثانية، حيث انتهت مباراة الذهاب بحضرموت بالتعادل السلبي دون أهداف.