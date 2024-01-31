أحمد عبدالله: طريق مصر في أمم إفريقيا لم يكن صعبًا.. ونتائج البطولة غير متوقعة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد عبدالله نجم الزمالك السابق، عن مشاركة منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، والتي ودعها الفراعنة من دور الـ16، على يد الكونغو بركلات الترجيح.



قال أحمد عبدالله في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، إن المنتخب المصري لم يظهر بقوته الدفاعية المعتادة في النسخ الأخيرة، حيث اهتزت شباكه من جميع الفرص التي أتيحت لمنافسيه.



وأضاف عبدالله، بطولة الأمم الإفريقية الحالية نتائجها غير متوقعة، ومشوار مصر لم يكن صعبا لحصد اللقب الإفريقي.

وشدد لاعب الزمالك السابق على أنه لابد من تطوير الكرة المصرية بشكل عام ووضع نظام لتطويرها، والسماح للاعبين بخوض تجربة الاحتراف مبكرا.



وتابع، عدد كبير من اللاعبين المصريين لا يتأقلمون في تجارب الاحتراف بسبب عامل اللغة، والدوري المصري غير قادر على إفراز مواهب قادرة على منافسة محترفين المنتخبات الأفريقية بأكبر الأندية الأوروبية.