شبانة: اتحاد الكرة فشل في كل الملفات ولابد من تدخل الوزير

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اتحاد كرة القدم الحالي فشل في إدارة كل الملفات التي أسندت إليه، رغم توفير كافة الامكانيات من جانب مسئولي الدولة ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "اتحاد كرة القدم حتى الآن (لا حس ولا خبر) بعد الخروج المخزي لمنتخب مصر من أمم إفريقيا، ولا يريدون الظهور او حسم أي شئ، لكن اعتبروا فيتوريا الفاشل رحل من منصبه".

وأضاف: "هناك نوعية من الفشلة لن تترك يورو واحد، مثلما فعل أوسوريو مع الزمالك، وسيفعل فيتوريا مع اتحاد الكرة وسيحصل على 600 الف يورو، يجب أن يتم دفع الشرط الجزائي ويرحل تماما عن المنطقة العربية بالكامل، وانصح كل الفرق والمنتخبات العربية بعدم التعاقد معه، فهو فاشل فنيا وشخصية ضعيفة ولا يتحلى بالشجاعة، ولا يقرأ الملعب ولا يستعد للمباريات جيدا".

وواصل: "اتحاد الكرة يريد الخروج بنفسه من الأزمة دون تقديم أي استقالة رسمية، خصوصا أنهم سيرحلون في شهر أغسطس المقبل بعد الدورة الأولمبية في باريس".

وزاد: "اللجان المعينة والازمات الأخيرة جاءت بمجلس (مشوه) لإدارة الكرة المصرية، هؤلاء بعيدين تماما، ولم يتحقق أي إنجاز في عهدهم، وكل المنتخبات (صفر)، وتعاقدنا مع كلاتنبرج وفيتور بيريرا ومدربين اجانب.. وعيشنا الوهم معهم".

وأكمل: "يجب على أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وممثل الدولة التدخل في ملف ادارة الكرة المصرية مع هذا الاتحاد، خصوصا أنه لا يوجد اي مؤشر حول إمكانية نجاحهم، ولابد أن تكون الدولة لديها تدخل في ملف المدرب القادم لمنتخب مصر".

وأتم: "أمم إفريقيا القادمة يتبقى عليها عام واحد، في عام 2025، لذلك أناشد الوزير اشرف صبحي بضرورة التدخل ومحاسبة من قام بكتابة عقد فيتوريا، لابد أن يشعر هؤلاء بوجود حساب".