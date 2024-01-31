علاء نبيل: الرطوبة ليست السبب في خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق، أن الرطوبة العالية ليست سبب في ظهور مستوى منتخب مصر بهذا الشكل خلال بطولة أمم إفريقيا، أو السبب في الخروج.

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وتابع نبيل خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الجهاز الفني بقيادة فيتوريا واختياراته، السبب في الخروج المهين، ويجب محاسبته".

وأضاف علاء نبيل: "الإصابات التي يتحدث عنها الجهاز الفني كسبب في الخروج والتأثير على الفريق، هم السبب فيها بسبب التدريبات البدنية والأحمال ونوعيتها، وبالتالي الجهاز الفني هو السبب عن هذا الخروج بالشكل السئ".