نادر شوقي: المصالح الشخصية تغلب علي ادارة الكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين عن رأيه في اسباب تراجع الكرة المصرية مؤخرا، بعد خروج منتخب مصر من الدور ثمن النهائي لكأس أمم افريقيا

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وقال نادري في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي " الناس زهقت.. وكل واحد طالع ماسك الحديدة، الناس استُهلكت من تكرار المعاناة، والسنغال والمغرب بنوا بشكل جيد جدا، ووصلوا للقمة ثم بدأوا التراجع لكن نحن منذ 12 عاما ليس لدينا تشبع ولا ثقة زائدة ولا فعلنا أي شئ لتطوير الكرة المصرية ".

وأضاف : نملك الأموال ولكن المصلحة الشخصية تغلب على إدارة الكرة المصرية ".



وتابع حديثه : " 60 % من لاعبي الكرة المصرية مكملوش تعليم.. وليس شرطا عندما تكون لاعبا جيدا أن تكون إداريا ناجحا الأمر مختلف".

وواصل : " جميع الأندية المصرية تعاني من أزمة مالية باستثناء بيراميدز لأن أمواله تأتي من الخارج ، مصر هتقلب خليج كمان شوية.. دلوقتي اللاعيبة بتدلع بطريقة بشعة وعشان كدة الاحتراف (اتخرب)".

وأكمل حديثه : " أكرم توفيق مش مبسوط لأنه كان عايز يروح منتخب مصر، وده محصلش.. وعلاقة اللاعب بمارسيل كولر جيدة ومفيهاش مشكلة ".

وأردف : " مفيش لاعب في مصر كل شهرين مش بيجي يقول عايز أحترف برا ، علاقتي مع الزمالك دلوقتي هايلة والمجلس ده محترم جدا، والزمالك هيبقى خطر قريب".

وأتم حديثه قائلا "علاقتي بالأهلي استشارية أكتر لو قعدت معاهم كتير هفلس ، مصطفى محمد لايق على الدوري الإنجليزي".