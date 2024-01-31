سباحو سموحة يواصلون الهيمنة على ميداليات بطولة الإسكندرية والدلتا للسباحة بالزعانف

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار فعاليات اليوم الثالث من بطولة منطقة الإسكندرية الشتوية 2024 للسباحة بالزعانف والمونو المقامة حاليا في مجمع الدكتور إسماعيل فايد لألعاب الماء بنادي سموحة واصل سباحو نادي سموحة حصد الميداليات والهيمنة على أغلب مسابقات البطولة.

ففي سباق 200 متر سباحة بزعانف المونو حصل سباح منتخب مصر أحمد عمرو مرحلة 17 سنة علي المركز الأول والميدالية الذهبية و حصل السباح أمجد نبيل مرحلة 15 سنة علي المركز الأول والميدالية الذهبية كما حصل السباح مازن طارق مرحلة 15 سنة علي المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وفي سباق 50 متر سباحة بالزعانف المزدوجة :

حصلت السباحة شهد ياسر علي المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وفي سباق 4*200 متر سباحة بزعانف المونو: حصل سباحو مرحلة 15 سنة مازن طارق و أمجد نبيل و محمد أيمن و يس بلال علي المركز الأول والميدالية الذهبية

كمل حصل سباحو مرحلة 19 سنة أحمد محمد أحمد و محمد كمال و عبد الرحمن محمد و محمد شريف علي المركز الثاني والميدالية الفضية .

و حصل سباحو مرحلة العمومي يوسف عصام و أحمد حماد و عبد الرحمن فراج و شادي عمرو علي المركز الأول والميدالية الذهبية .

و حصلت سباحات مرحلة 17 سنة يارا عاطف و حلا شريف و ملك سعيد و لوجين رفعت على المركز الأول والميدالية الذهبية

كما حصلت سباحات مرحلة 19 سنة جيدا عادل و مرام محمد و رضوي أحمد و نور وائل علي المركز الثالث والميدالية البرونزية . و حصلت سباحات مرحلة العمومي تقي مدحت و إيمان عاطف و نور سامح و شهد ياسر على المركز الأول والميدالية الذهبية

أما في سباق 800 متر سباحة بزعانف المونو فقد حصل سباح منتخب مصر أحمد عمرو مرحلة 17 سنة على المركز الأول والميدالية الذهبية و حصل السباح مازن طارق مرحلة 15 سنة على المركز الأول والميدالية الذهبية و حصل السباح أمجد نبيل مرحلة 15 سنة علي المركز الثاني والميدالية الفضية .

وحصل السباح أحمد محمد أحمد مرحلة 19 سنة على المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وجاء ذلك تحت قيادة مدربين المراحل : وأحمد حسني و مروان عبد الناصر و عمرو أبو حسيبة و مانو و حسام حسن و محمد عبد الناصر ومدرب الفتنس صاصا والإدارية ريم عبد العظيم المدير الإداري مصطفي السيدو المدير الفني طارق حجازي .