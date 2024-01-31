اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.. تعرف على موعد المباريات

أكمل منتخب جنوب أفريقيا، عقد المتأهلين إلى دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

ويستعرض لكم موقع “كورة 365″، موعد مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد اكتمال عقد المتأهلين.

وشهدت منافسات ثمن نهائي أمم أفريقيا مفاجأة بالجملة، بوداع منتخبات مصر والسنغال والمغرب.

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وتأهلت منتخبات:”نيجيريا، أنجولا، الكونغو الديمقراطية، غينيا، مالي، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، جنوب أفريقيا”، إلى ربع النهائي.

موعد مباريات ربع نهائي أمم أفريقيا

وتنطلق منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، يوم الجمعة الموافق 2 فبراير المقبل، بمباراة نيجيريا ضد أنجولا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستكون ثاني مباريات ربع نهائي أمم أفريقيا، بين منتخبي الكونغو الديمقراطية ضد غينيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلعب منتخب مالي ضد كوت ديفوار، يوم السبت الموافق 3 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتختتم مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، بمباراة جنوب أفريقيا ضد الرأس الأخضر، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.