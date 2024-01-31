موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ويستعرض لكم موقع “كورة 365″، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره بيرنلي، في بطولة الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره بيرنلي، اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضًا.. سيد عبد الحفيظ يتحدث عن أزمة حراسة المرمى في الاهلي بعد إصابة الشناوي

وستقام مباراة السيتي ضد بيرنلي، على ملعب الاتحاد، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويخوض مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، فيما يتواجد بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي

ومن المقرر أن يتم بث أحداث مباراة المان سيتي ضد بيرنلي عبر قناة beIN Sports HD 2، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

وسيقوم بالتعليق على أحداث اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس، المغلق الرياضي جواد بده.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ناثان آكي – جفارديول – روبين دياز – كاي ووكر.

الوسط: رودري – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين – جوليان ألفاريز – جيرمي دوكو.