أمم آسيا .. موعد مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية المرتقبة في ربع النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة مرتقبة جماهريا يلتقي منتخب كوريا الجنوبية نظيره الاسترالي في تمام الخامسة والنصف من مساء بعد غد الجمعة على ملعب استاد الجنوب بدولة قطر لحساب منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كاس الأمم الآسيوية التي تستضيف قطر فعاليتها.

جاء ذلك بعد ان تخطى منتخب كوريا الجنوبية نظيره السعودي امس الثلاثاء بالتفوق عليه برباعية مقابل هدفين بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

وبالرغم من تفوق المنتخب السعودي وتمكنه من التسجيل عند الدقيقه 46 من زمن المباراة ومع بداية مجريات الشوط الثاني إلا ان منتخب كوريا الجنوبية استطاع العوده من بعيد بتكثيف الضغط الهجومي حتى تمكن من تسجيل هدفا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لزمن الشوط الثاني ليعادل النتيجة ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين الاضافيين بالنتيجة ذاتها.

فوز أسترالي عريض..

بينما حسم منتخب استراليا تأهله الى دور الثمانية من المنافسات بعد ان تفوق مساء يوم الأحد الماضي على نظيره الاندونيسي برباعية من دون رد.

ومن المقرر ان يذاع اللقاء عبر شبكه قنوات بي ان سبورتس الرياضيه الناقل الفضائي الحصري لفعاليات بطولتي كاس الأمم الأفريقية وكأس أمم آسيا.