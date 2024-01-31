قائد منتخب المغرب : الجميع فخور بالجيل الحالي والإحباط مرفوض

ياسر رشاد - القاهرة - عبر رومان سايس قائد منتخب المغرب عن فخره بالجيل الحالي من اللاعبين على الرغم من الخسارة التي تلقاها أسود الاطلس أمس الثلاثاء على يد جنوب افريقيا بثنائية من دون رد والخروج من منافسات الدور ثمن النهائي من بطوله كأس الأمم الافريقية.

وسجل منتخب المغرب خلال هذه البطولة ظهوره القاري الاول عقب احتلاله الترتيب الرابع في نسخه مونديال كأس العالم بقطر العام الأخيرة في انجاز لم يسبق له ان تحقق على صعيد الكرة العربية والافريقية.

وقال سايس عقب انتهاء اللقاء في تصريحات صحفية ان الجيل الحالي من اللاعبين والذي يمتلكه منتخب المغرب استطاع تحقيق انجازات كبرى ومثل هذه السقطات ليس من الواجب ان تحبط الجماهير المغربية او تحبط الكوكبه التي يمتلكها وليد الركراكي المدير الفني لاسود الاطلس.

وواصل قائلا ان الهزيمة واردة في كره القدم وبالطبع الجميع كان يطمح الى الوصول لأبعد نقطة في منافسات البطوله الافريقيه لكن الخروج من الدور ثمن النهائي كان بمثابه صدمة للجميع وعلينا ان نتجاوز هذا الأمر ولا يسبب لنا اي احباط.

وأكمل حديثه مقدما وعدا للجماهير المغربيه بتجاوز تلك الهزيمة والعمل مجددا على الظهور بشكل أقوى خلال الارتباطات القارية المقبلة وفي تصفيات المونديال المقبل.

وعن حكم اللقاء أبدى قائد منتخب المغرب اندهاشه من القرارات التحكيمية التي تعرض لها منتخب بلاده خلال المواجهة على حد وصفه مشيرا إلى أن هدف جنوب افريقيا الأول به شكوك عالية حول وجود مخالفة التسلل كذلك حرمان منتخب أسود الأطلس من قرارات هامة خلال اللقاء.