طلائع الجيش يستضيف الجونة فى أولى مباريات ربع نهائى كأس الرابطة

القاهرة - سامية سيد - مع دقات الرابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، يستضيف ستاد جهاز الرياضة، مواجهة مثيرة بين فريقي، طلائع الجيش متصدر المجموعة الثانية، والجونة وصيف المجموعة الرابعة، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الرابطة.

وكان طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني قد تأهل لربع النهائي في صدارة مجموعته بعد حصد 7 نقاط، حيث فاز على زد في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف نظيف، ثم تعادل مع بيراميدز في الجولة الثانية بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز في الجولة الأخيرة على فاركو بهدف نظيف.

بينما في المقابل، جاء تأهل فريق الجونة بقيادة مدربه علاء عبد العال إلى ربع النهائي، بعد الفوز في الجولة الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم التعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله، والهزيمة في الجولة الأخيرة أمام المصري بهدفين مقابل هدف ليحصد 4 نقاط.

وتأهلت فرق، الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، المصري، وسيراميكا، في صدارة المجموعات الأربعة،بينما تأهلت فرق إنبي، سموحة، الجونة، بيراميدز، في وصافة المجموعات، إلى الدور ربع النهائي والذي تقام منافساته على مدار يومي الأربعاء والخميس.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.