شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى كأس الرابطة.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ستاد الإسكندرية في تمام السابعة والنصف مساءً، مواجهة مثيرة في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عندما يحل فريق إنبي وصيف المجموعة الثالثة ضيفاً على نظيره الاتحاد السكندري متصدر المجموعة الأولى.

وكان فريق الاتحاد السكندري قد تأهل لربع النهائي في صدارة مجموعته بـ 6 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على مودرن فيوتشر بهدف نظيف، ثم فاز على بلدية المحلة بنفس النتيجة، قبل أن يخسر في الجولة الأخيرة أمام سموحة بهدفين نظيفين.

بينما جاء تأهل إنبي إلى ربع النهائي، بعدما حصد 6 نقاط، حيث خسر في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام سيراميكا بهدفين نظيفين، ثم فاز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز على الإسماعيلي في الجولة الأخيرة بهدف نظيف.

وتأهلت فرق، الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، المصري، وسيراميكا، في صدارة المجموعات الأربعة،بينما تأهلت فرق إنبي، سموحة، الجونة، بيراميدز، في وصافة المجموعات، إلى الدور ربع النهائي والذي تقام منافساته على مدار يومي الأربعاء والخميس.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.