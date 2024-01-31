التشكيل المتوقع لمباراة البحرين واليابان في ثمن نهائي كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب البحرين تحت قيادة مدربه الإسباني خوان أنطونيو بيتزي لمواجهة اليابان في المباراة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2023، المقامة حاليا في قطر.

موعد مباراة البحرين واليابان

تنطلق مباراة البحرين واليابان في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان

ستكون مباراة البحرين واليابان منقولة بشكل حصري عبر قنوات ssc الناقل الحصري لبطولة كأس آسيا.

اجتاز منتخب البحرين دور مجموعات كأس آسيا، بعد بداية سيئة بهزيمة مؤثرة أمام كوريا الجنوبية بثلاثية مقابل هدف، ولكن الأحمر حقق فوزين متتاليين على كل من ماليزيا والأردن على الترتيب وبنتيجة واحدة بهدف دون رد، ليحتل المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط.

ويسعى منتخب البحرين إلى تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس آسيا، واستكمال المشوار نحو الدور ربع النهائي، للوصول إلى منصات التتويج للمرة الأولى في تاريخه بكأس آسيا.

بينما بدأ منتخب اليابان دور مجموعات البطولة بفوز صعب على فيتنام برباعية مقابل هدفين، قبل أن يتعرض لهزيمة مفاجئة أمام العراق بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية، ليعود ويفوز في المباراة الثالثة على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

يتطلع منتخب اليابان الأكثر تتويجا في كأس آسيا بأربعة ألقاب، كان آخرها عام 2011 في الدوحة، إلى تجاوز منتخب البحرين ومواصلة مشوار البحث عن العودة لمنصة التتويج وتعويض خسارة المباراة النهائية في النسخة الماضية، أمام قطر بهدف لثلاثة، في الإمارات عام 2019.

تشكيل البحرين المتوقع أمام اليابان

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: محمد عادل، سيد مهدي باقر، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي.

خط الوسط: محمد الحردان، جاسم الشيخ، محمد مرهون، علي مدن، كميل الأسود.

خط الهجوم: عبد الله يوسف.

تشكيل اليابان المتوقع أمام البحرين

حراسة المرمى: زيون سوزوكي

خط الدفاع: يوتا ناكاياما -كوكي ماشيدا - تاكيهورو تومياسو - سيا مايكوما

خط الوسط: ريو هاتاتي - واتارو إندو - تاكيفوسا كوبو

خط الهجوم: كيتو ناكامورا - أياسي أويدا - ريتسو دوان.