باقترابها من المشهد الأخير .. القنوات الناقلة لمواجهات ربع نهائي أمم أفريقيا داخل مصر وفي أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - تقترب بطولة كأس الأمم الافريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعاليتها من انهاء أحداثها المثيرة وظهور مشهدها الاخير بعد ختام مواجهات الدور ثمن النهائي والتي اسفرت عن تأهل تمانية منتخبات.

وحسمت منتخبات كوت ديفوار ، نيجيريا ، الراس الاخضر ، مالي ، جنوب افريقيا ، انجولا ، غينيا والكونغو الديمقراطية تاهلهم إلى ربع نهائي المسابقة القارية.

وتبدأ بعد غد الجمعة مواجهات ربع نهائي البطولة بمباراتي انجولا امام نيجيريا وغينيا امام الكونغو الديمقراطية ، على ان تستكمل مساء يوم السبت المقبل المواجهات بمباراتي كوت ديفوار امام مالي والراس الاخضر امام منتخب جنوب افريقيا الذي أقصى أمس الثلاثاء المغرب من دور ال16.

ومن المقرر اذاعة مواجهات الدور ربع النهائي على شبكه قنوات بي ان سبورت 6 في منطقه مصر والشرق الاوسط.

بينما تأتي إذاعة المواجهات في أوروبا والمناطق خارج الشرق الأوسط عبر الأقمار والقنوات الأخرى على الترددات التالية ..

القمر هيسباسات 30 غرب اسم القناة Canal 11 HD – ترددها: 12437 -H -27500

القمر تيليستار 15 غرب اسم القناة: ‏ESPN 901 – ترددها 12609-H-7550

القمر البلغاري 1.9 شرق – اسم القناة: RING HD – ترددها: 12418-H-30000

القمر الأوروبي 13 شرق اسم القناة: ‏Solo Calcio – ترددها: 11179-