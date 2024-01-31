شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب وصول جوزيه جوميز لتولى المهمة الفنية للفريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول جوزيه جوميز،المدير الفني الأجنبي المقرر أن يتولى المهمة الفنية للأبيض الفترة المقبلة وتم إنهاء الاتفاق مع البرتغالي جوزيه جوميز لتدريب الفريق.
وحسم الزمالك كافة التفاصيل مع جوميز على أن يوقع عقده على عقود تدريب الفريق فور الوصول الى القاهرة خلال ساعات قليلة.
وكان الزمالك يفاضل بين أكثر من مدرب أجنبى منهم هوفيكينز وجوميز وبيسيرو وجروس حتى تم الاتفاق مع جوميز والذى وافق على قبول المهمة.
قام مجلس الزمالك، بإنهاء أزمة إيقاف القيد المتعلقة باتحاد الكرة المصري، بعدما قام أمس ، الثلاثاء، بسداد قسط المديونية المستحقة للجبلاية.
وفتح اتحاد الكرة سيستم القيد للزمالك بعدما حضر لمقر الجبلاية أمس أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، وسددا قيمة القسط المستحق والبالغ 15 مليون جنيه، ليتم فتح السيستم ويصبح من حق الزمالك قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
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