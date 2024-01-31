موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا مانشستر سيتي وبيرنلي، مساء اليوم، في اللقاء الذى يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الانجليزي

وتنطلق صافرة أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في اللقاء الذى يجمعهما على ملعب الاتحاد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الانجليزي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الانجليزي الليلة عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس والتى تبث اللقاء عبر شاشتها bein sport hd 2 ويمكن مشاهدة المباراة عبر تطبيق تود.