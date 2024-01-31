شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث مع كولر مصير بقاء أحمد عبد القادر بعد العروض الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادي الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني مصير أحمد عبد القادر جناح الأحمر من البقاء في صفوف الفريق أو الرحيل لأيا من الأندية المهتمة بالتعاقد معه حيث يرغب مسئولي الأهلي معرفة موقف المدرب السويسري من الموافقة على بقاء اللاعب أو منحهم الضوء الأخضر لتسويقه.

وتلقى أحمد عبد القادر أكثر من عرضا للرحيل عن الأهلي في الفترة الماضية أبرزها من ناديي سموحة وسيراميكا من داخل مصر ونادي قطر القطري من خارج مصر، ويحاول مسئولو النادي الحصول على قرار نهائي من كولر بشأن اللاعب، في ظل وجود رغبة في الإبقاء على اللاعب وإعادة الثقة فيه من جديد.

وابتعد أحمد عبد القادرعن المشاركة مع الأهلي في الفترة الماضية، بسبب خروجه من حسابات مارسيل كولر، في ظل عدم تقديم اللاعب المستوى المنتظر منه من قبل المدير الفني، ويمنح الفرصة للاعبين آخرين مثل طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد مع المجموعة الأساسية في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، بيرسي تاو وحسين الشحات.