شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت على اختيار أفضل شخصية رياضية بدورة الألعاب العالمية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق فى تمام الثانية عشرة منتصف الليل مساء اليوم الأربعاء، باب التصويت على اختيار أفضل شخصية رياضية عن العام الماضى، وذلك من خلال الاستفتاء الذى طرحته دورة الألعاب العالمية، التابعة للجنة الأولمبية الدولية، بمشاركة البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفى المصنفة رقم 13 على العالم للسيدات.

ووصلت نجمة الاسكواش المصرية الشابة أمينة عرفى إلى نهائيات استفتاء أفضل شخصية رياضية، والذى تنظمه دورة الألعاب العالمية، بعدما احتلت المركز التاسع بين اللاعبين خلال الجولة الأولى من تصويت الجمهور.