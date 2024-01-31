شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت على اختيار أفضل شخصية رياضية بدورة الألعاب العالمية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يغلق فى تمام الثانية عشرة منتصف الليل مساء اليوم الأربعاء، باب التصويت على اختيار أفضل شخصية رياضية عن العام الماضى، وذلك من خلال الاستفتاء الذى طرحته دورة الألعاب العالمية، التابعة للجنة الأولمبية الدولية، بمشاركة البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفى المصنفة رقم 13 على العالم للسيدات.
ووصلت نجمة الاسكواش المصرية الشابة أمينة عرفى إلى نهائيات استفتاء أفضل شخصية رياضية، والذى تنظمه دورة الألعاب العالمية، بعدما احتلت المركز التاسع بين اللاعبين خلال الجولة الأولى من تصويت الجمهور.
بعمر 16 عامًا فقط، وتعتبر أمينة عرفى واحدة من ألمع المواهب الشابة فى الاسكواش، حيث قدمت البطلة المصرية الصاعدة موسماً متميزا فى عام 2023 على مستوى الناشئين والمحترفين، ما أدى إلى الصعود السريع إلى المركز 13عالميًا.
تشمل إنجازات أمينة عرفى فى عام 2023 ما يلى..
الفوز ببطولة العالم للناشئين لعام 2023
قيادة مصر إلى لقب بطولة العالم للناشئين
الوصول إلى دور الـ16 في بطولة العالم، وربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة ودور الـ16 في كل من بطولة قطر كلاسيك وهونج كونج المفتوحة للإسكواش.
الوصول إلى نهائيين على المستوى البرونزي في بطولات PSA العالمية
الألعاب العالمية هي حدث متعدد الرياضات يقام كل أربع سنوات من قبل الرابطة الدولية للألعاب العالمية، ويتم تنظيمه بدعم من اللجنة الأولمبية الدولية.
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