ناشئات الطائرة يهزمن دجلة أكتوبر.. والناشئين يتفوقون على 6 أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت فرق الكرة الطائرة انتصاراتها ببطولة منطقة الجيزة حيث حقق فريق الكرة الطائرة مرحلة 12 سنة ناشئات بصيد الدقي الفوز على فريق دجلة اكتوبر بنتيجة 2-1 ببطولة منطقة الجيزة ليتصدر الفريق مجموعته.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات: دانيه احمد، يارا علاء، ملك طارق، مليكه عبد الله، فريده امير، تاليه محمد، ندي محمد، لمار محمد، مريم احمد، علا محمد، ملك احمد، جودي شريف، جودي طارق، هنا محمد، سلمي مصطفي، مريم محمود، ندي شريف، عائشه احمد.



الجهاز الفنى والاداري:

رئيس الجهاز كابتن محمود فؤاد، مدير قطاع الناشئات كابتن طارق السعدي، مدرب الفريق كابتن احمد عبد الله، منة الشرقاوي علاج طبيعي، اداري الفريق ايريس وليد ، فني مهمات مسعد جمعة.



كما تمكن فريق مواليد 2012 للكرة الطائرة بصيد الدقى ناشئين من الفوز على فريق نادي 6 أكتوبر بنتيجة 0 / 3 فى اللقاء الذى اقيم على ملعب 6 أكتوبر ببطولة منطقة الجيزة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبين انس محمود ،احمد محمود ،ياسين مصطفي ،احمد مصطفى ،شريف الحجار،احمد سيد ،طارق جعفر ،احمد اشرف ،احمد صفوان ،يوسف سمير ،ياسين فؤاد ،ياسين خالد ،علي حسنى ،مالك حلمى ،عمر كريم ،يوسف علي.



الجهاز الفني

محمود غزال رئيس الجهاز،جاسر نشأت مدير القطاع،عمرو احمد عبد القادر مدرب الفريق ،دكتورمحمد قاسم طبيب الفريق،شعبان عبد الصبور المدير الإداري،هاني عارف اداري القطاع،مسعد جمعه خدمات معاونة