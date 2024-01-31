"الشناوي طفش أبو جبل؟".. شوبير يكشف تطورات صفقة الأهلي المنتظرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة تدخل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي لعدم انضمام محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قال أحمد شوبير في برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الأهلي قد لا يدعم مركز حراسة المرمى، وهيعتمد على مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، والثلاثة مقيدين في إفريقيا، لأن الشناوي مش هيرجع قبل شهر مايو".

أضاف: "طب هل الشناوي طفش أبو جبل؟، إزاي هي إدارة النادي الأهلي بتمشي بضغوط اللاعبين، نعم ممكن يكون أتكلم ولكنه تحدث عن وجهة نظره".

أكمل: "وهقول تاني وتالت العلاقة بين محمد الشناوي وأبو جبل ليست جيدة، ولا يخفى على أحد هذا الأمر وفي يوم من الأيام هقول ليه".

وأتم تصريحاته: "اللي حصل ما يقولش أن الشناوي تسبب في عدم انضمام أبو جبل للأهلي، لأن الأحمر لا يدار بهذه الطريقة، كما ذكرت ممكن يكون شرح وجهة نظره للبعض داخل النادي، وحصل نوع من الاقتناع".

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