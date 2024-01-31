4 إصابات و5 أهداف.. من هو لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الذي يقترب من الانتقال إلى الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقترب نادي الزمالك من التعاقد مع لاعب بروسيا مونشنجلادباخ ومنتخب مصر الأولمبي مصطفي أشرف، وأشار والد اللاعب إلى أن المفاوضات بين الطرفين متقدمة.

وخاض مصطفي أشرف 57 مباراة مع بروسيا مونشنجلادباخ بمختلف مراحله، سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلهم، وحصل على 5 بطاقات صفراء.

وبالنسبة لسجل إصابات اللاعب وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، تعرض أشرف لأربع إصابات، وهما:

موسم 2021-2022، تمزق في الأربطة، غاب 29 يوما

موسم 2022-2023، إصابة غير محددة، غاب 7 أيام

موسم 2022-2023، إصابة في الأربطة، غاب 39 يوما

موسم 2023-2024، إصابة غير محددة، غاب 7 أيام

ولعب مصطفي أشرف مباراتين مع منتخب ألمانيا تحت 16 عاما، وهو في عمر 15 عاما و 6 أشهر، فيما خاض مباراة مع منتخب مصر تحت 20 عاما ومباراتين مع منتخب مصر تحت 23 عاما.

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