"عائق وحيد لرحيل المدرب ".. الخليج 365 يكشف الساعات الأخيرة في عمر فيتوريا مع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر خاص لـ"الخليج 365"، إبلاغ الاتحاد المصري لكرة القدم للمدير الفني روي فيتوريا نيته في فسخ التعاقد، عقب توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال المصدر: "اتحاد الكرة يرى أن خروج منتخب مصر من دور الـ16 بأداء سئ لا يتناسب مع طموحاته، كما أن روي فيتوريا هو الآخر لا يتمسك بالبقاء".

وأَضاف: "فيتوريا يريد الحصول على الشرط الجزائي كاملا، وهو العائق الوحيد أمام رحيل المدرب، إلا أن الاتحاد في مفاوضات مع المدرب لتخفيض المطالب وفور الانتهاء، سيتم إعلان قرارات حاسمة".

واختتم المصدر: "من هذه القرارات اعتذار حازم إمام عن الإشراف على منتخب مصر ورحيل الجهاز الفني بالكامل".

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، من دور الـ16، عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

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