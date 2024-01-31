"عندي ثقة كاملة في شوبير".. سيد عبدالحفيظ يعلق على تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن الأزمة التي يعاني منها الفريق الأحمر، على مستوى حراسة المرمى، والتراجع عن ضم محمد أبو جبل لاعب فريق البنك الأهلي.

ويعاني محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي من الإصابة، بخلع في الكتف تعرض لها، خلال المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية، وسيغيب لمدة ثلاثة أشهر.

قال سيد عبدالحفيظ في لقاء تلفزيوني على قناة "إم بي سي مصر": "طبعا فيه ثقة كبيرة في مصطفى شوبير، ولكن السؤال، هل الأهلي يحتاج حارس جديد دلوقتي؟ خاصة وأن حمزة علاء هيكون موجود مع المنتخب الأولمبي في شهر 6 للمشاركة في أولمبياد باريس".

وأكمل: "الأهلي طبعا محتاج حارس جديد، لكن أنا معرفش تفاصيل عن أسباب تراجع النادي الأهلي عن صفقة محمد أبو جبل ربما يكون سببا داخليا".

أكمل: "عندي ثقة كاملة في مصطفى شوبير طبعا، بس لازم يتعاقد الأهلي مع حارس جديد نظرا لكثافة المباريات والبطولات التي يلعب بها النادي الأهلي، ولكن شرط تصفية النفوس خاصة وأن النادي الأهلي لديه سيستم محدد".

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