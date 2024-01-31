شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يسابق الزمن لضم ظهير أيسر فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو نادي الاتحاد السكندري الزمن من أجل حسم التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل وجود نقص في الجبهة اليسرى، واعتماد الجهاز الفني بقيادة طارق العشري على كريم الديب في أوقات كثيرة لحل أزمة تلك الجبهة.

ويعد مركز الجبهة اليسرى من أهم المراكز التي تحتاج للتدعيم في الميركاتو الشتوي كونها من ضمن المطالب التي حددها المدير الفني لتدعيمها في الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجح مسئولو نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع المهاجم الغينى ناموري تراوري مواليد 2005 بعقد يمتد لخمس مواسم ، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الفترة المقبلة.

وجاء تعاقد زعيم الثغر مع الغيني تراوري عقب إشادة طارق العشرى المدير الفني بقدرات اللاعب الفنية و المهارية.

ويستضيف ستاد الإسكندرية في تمام السابعة والنصف مساءً، مواجهة مثيرة في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عندما يحل فريق إنبي وصيف المجموعة الثالثة ضيفاً على نظيره الاتحاد السكندري متصدر المجموعة الأولى.