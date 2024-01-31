شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض 3 ملايين جنيه وإعارة محمد طارق لضم العراقى من المصرى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مسئولو نادى الزمالك بعرض جديد لنظرائهم بالنادى المصرى، لضم كريم العراقى لاعب الفريق البورسعيدى خلال يناير، بعد الحصول على توقيعه خلال الأيام الماضية.

وعرض نادى الزمالك على المصرى إستعارة محمد طارق لاعب الفريق الأبيض لمدة موسم ونصف، بالإضافة إلى سداد 3 مليون جنيه، مقابل انتقال كريم العراقى إلى الزمالك في يناير، ووافق المصرى على ضم محمد طارق على سبيل الإعارة، مع رفض انتقال العراقى للزمالك والتمسك باللاعب.

ومن المنتظر تواصل الزمالك مع مسئولي المصرى خلال الساعات القليلة المقبلة للوصول إلى حل بشأن ضم العراقى في يناير، وحال استمرار الرفض سيتم الاتفاق على باقى صفقة انتقال طارق للمصرى على سبيل الإعارة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت توقف المفاوضات بين الناديين، بعد رفض مسئولو المصرى انتقال كريم العراقى للزمالك في يناير، على أن يكمل عقده مع ناديه، وينتقل للزمالك في الانتقالات الصيفية دون مقابل مادى، وتوقفت المفاوضات بعد اتصال إدارة نادى الزمالك بنظرائهم بالنادى المصرى للمرة الثانية للحصول علي خدمات اللاعب كريم العراقي في يناير، وقٌبل الطلب بالرفض، حتى جدد الزمالك طلبه خلال الساعات القليلة الماضية.