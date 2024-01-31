اليوم زعيم الثغر يواجه إنبى فى كأس الرابطة بالاسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى فريق إنبى فى السابعة والنصف مساء اليوم على أرضه بستاد الاسكندرية فىإطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية .

ويحاول الفريق الاخضر تحقيق الفوز لمواصلة مشواره نحو التتويج بالبطولة التى يحلم بها جماهير زعيم الثغر حيث نجح الاتحاد السكندرىبقيادة الكابتن طارق العشرى المدير الفنى فى الوصول الى ربع نهائي كأس الرابطة المصرية بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الأولى فيماتأهل إنبي بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة السابعة.

وواصل العشرى خلال ال٧٢ ساعة الماضية مران رغم سؤ الاحوال الجوية التى تشهدها عروس البحر الى جانب التعامل النفسى معاللاعبين برفع روحهم المعنوية بالقتال فى الملعب نحو البطولة لإسعاد الجماهير