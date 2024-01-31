شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة موتور سيتى لرجال الاسكواش اليوم بمشاركة 5 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الأربعاء، منافسات الدور التمهيدي ببطولة موتور سيتي لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 31 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار.

وتشهد البطولة مشاركة مصرية لـ 5 لاعبين من مصر وهم: إبراهيم القباني، علي حسين، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، محمد أبو الغار.

وجاءت مباريات المصريين في الدور التمهيدي الأول كالتالي:

ـ إبراهيم القباني والفرنسي لوكاس سيرم

ـ علي حسين والأمريكي شاه جان خان

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف العالمي للاعبين خلال شهر يناير الجارى، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، للأسبوع الـ 35 على التوالي ورقم 193 فى تاريخه، بعد تتويجه مؤخراً ببطولة جي بي مورجان التي أقيمت بأمريكا.

وكان مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي قد تقدم للمركز الرابع بعد تتويجه مؤخراً ببطولة فلوريدا للاسكواش التى أقيمت بأمريكا، وتراجع الإنجليزي محمد الشوربجي إلى المركز الخامس.